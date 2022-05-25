У колір прапора і з обличчям Путіна: серед росіянок набирає популярності патріотичний манікюр

Російські жінки висловлюють свою патріотичну позицію через манікюр.

У Росії набирає популярності патріотичний манікюр. Майстри пропонують своїм клієнткам зробити манікюр у колір прапора РФ.

На сторінці одного з російських салонів краси в Instagram опублікували манікюр, виконаний у біло-синьо-червоних кольорах. А щоб він мав ще патріотичніший вигляд, на мізинець наклеїли обличчя кремлівського диктатора – Путіна.

"Патріотичний манікюр від Олени", — підписали відео, додавши хештег #манікюрПутін22.

Відео з демонстрацією манікюру супроводжує пісня, яка вихваляє "фюрера": "Володимир Путін молодець! Політик, лідер та борець. Наш президент країну підняв. Росію Путін не зрадив".

Оцінили такий манікюр здебільшого негативно.

"Манікюр з портретом ху*ла — це прямо мрія будь-якої рабсіянки", "Потворність та жлобство", "А трупи на нігтях малюєте?", "Ось це пориганство", "Майстер Олена - ви справжнє дно, як і ваші оркостанські роботи з ху*лом на нігтях", — пишуть у коментарях до манікюру.

А ось чоловіки російських "модниць" у захваті від патріотичного манікюру. Один чоловік похизувався у соцмережі, що його дружина зробила манікюр у колір російського прапора і навіть прикрасила його літерами V та Z – символом вторгнення РФ в Україну.

"Дружина зробила манікюр сьогодні, такою красою не можу не поділитися", — написав росіянин.

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