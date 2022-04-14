У колишнього коханця Волочкової, Фріске та Канделакі – Сулеймана Керімова – відібрали суперяхту

Кожен день приносить новини про заарештоване майно російських олігархів.

Цього разу, як передає Sky News, поліція Фіджі затримала суперяхту Amadea вартістю 325 мільйонів доларів, яку пов'язують із російським мільярдером Сулейманом Керімовим.

Сулейман Керімов, включений у західний список санкцій, є одним з найближчих радників президента РФ Володимира Путіна. Статки 56-річного олігарха оцінюються в 14,6 млрд доларів.

Яхта Amadea / Getty Images

Як виявилося, 106-метрова яхта без дозволу пришвартувалась у порту Лаутока у вівторок, повернувшись із Мексики. Відповідно до чинного законодавства на Фіджі, перед заходом у порт судно мало отримати дозвіл кількох відомств: міністерства охорони здоров'я, міністерства торгівлі та транспорту та департаменту імміграції. Поліція Фіджі проводить розслідування та з'ясовує особу власника.

Суперрозкішна моторна яхта Amadea завдовжки 106 м та висотою 18 м – одна з найбільших яхт у світі. Внутрішнє планування Amadeus вміщує до 16 гостей у 8 каютах, включно з головною каютою, VIP-каютою та вертолітним майданчиком.

Наталія Ветлицька / vmuzike.net

Олігарх Сулейман Керімов відомий широкому загалу завдяки своїм гучним любовним історіям. У різний час коханками одруженого олігарха називали співачку Наталю Ветлицьку, якій Керімов, за її власними словами, "гроші торбами давав", актрису Олесю Судзиловську, також йому приписували стосунки зі співачкою Жанною Фріске та телеведучою Ксенією Собчак.

Анастасія Волочкова / Інстаграм Анастасії Волочкової

Один із найгучніших романів стався у Керімова з балериною Анастасією Волочковою, яка зараз позивається до сусідів за право писати під ялинкою у себе на ділянці. Після розлучення пари — з чуток, через зраду Волочкової — вона скаржилася на переслідування, гоніння (балерину вигнали з Большого театру) та загрози життю.

Тіна Канделакі

Ще один гучний роман із телеведучою Тіною Канделакі ледь не закінчився трагедією. 26 листопада 2006 року в Ніцці (Франція) Керімов разом із Канделакі потрапив у ДТП на своєму Ferrari Enzo – врізався у дерево. Автомобіль спалахнув. Олігарх отримав сильні опіки, через що тепер змушений носити рукавички тілесного кольору. Канделакі, яка згодом знайшла себе на ниві пропаганди, теж отримала сильні опіки, які потім досить невдало замаскувала татуюваннями.

Сулейман Керімов / Getty Images

Також Керімов притягався до суду у Франції за несплату податків.

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