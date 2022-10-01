У кольорах осені: королева Матильда в яскравому аутфіті прийшла на парад із сім'єю

Цей парад є урочистим врученням блакитних беретів курсантам-офіцерам, які пройшли етап військової ініціації. Король вручив синій берет учням взводу, до якого входить його син, принц Бельгії Габріель.

Королева Матильда та король Філіп з дочкою принцесою Єлизаветою / Фото: Getty Images

49-річна королева Матильда прибула на захід у дуже яскравому образі. На ній були широкі штани насиченого жовтого кольору з поясом на талії, які її Величність одягла з червоною блузкою з бантом на шиї, в тон якої підібрала аксесуар на голову та туфлі-човники.

На плечі королева накинула пальто, яке було такого ж кольору, як і її штани. У вухах у королеви були сережки з бурштиновим камінням, а в макіяжі Матильда лише трохи нафарбувала очі і підвела губи матовою помадою. Маленький морквяний клатч лежав на колінах королеви.

Королева Матильда та король Філіп з дочкою принцесою Єлизаветою / Фото: Getty Images

Поруч із Матильдою на параді сидів король Філіп у військовій формі, а поряд з ним спадкоємиця трону та старша дочка пари – принцеса Єлизавета. Вона була в пальті, в руках тримала маленький червоний клатч, йому в тон були підібрані туфлі, а волосся та зачіска були максимально природними.

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