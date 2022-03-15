У кольорах синьо-жовтого прапора: прем'єр-міністр Португалії підтримав Україну

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста потрапив під приціл фотографів, коли прямував на засідання Державної ради щодо ситуації в Україні через російське вторгнення 24 лютого.

Португалія заявила про свою солідарність з Україною та засудила відкрите та кричуще порушення Росією міжнародного права. Свою підтримку нашій країні Антоніо Коста висловлює також через одяг, адже прямуючи на засідання, був одягнений у блакитну сорочку та жовту краватку, що символізували кольори прапора України.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста / Getty Images

У кольорах українського прапора неодноразово вже з'являлися й інші публічні особи, а також багато хто носить на грудях значок із прапором. Так із синьо-жовтим значком з'являлися на публіці прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі, і навіть члени британської королівської родини.

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