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У кольорах українського прапора: відома французька модельєрка висловила підтримку нашій країні

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У кольорах українського прапора: відома французька модельєрка висловила підтримку нашій країні

Ізабель Маран / instagram.com/isabelmarant

Весь світ підтримує Україну та зокрема індустрія моди.

Багато дизайнерів перерахували гроші на благодійні організації та закликали допомагати фінансово Україні. Також вони активно демонструють свою позицію на модних шоу та в соцмережах.

Однією з тих, хто публічно підтримав нашу країну, стала французька модельєрка Ізабель Маран. На подіум наприкінці шоу осінь-зима вона вийшла у жовто-блакитному светрі.

"Сьогодні ми представляємо нашу колекцію осінь-зима 2022, один із найяскравіших комунікаційних моментів року. Ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність народу України. Щоб зробити свій внесок у першу гуманітарну допомогу, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND зробив пожертву УВКБ ООН, Верховному комісару Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та ЮНІСЕФ, Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй", — йдеться у повідомленні бренду.

Також у кольорах нашого прапора був освітлений і подіум.

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