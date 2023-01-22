У кольоровому светрі з принтом: Ненсі Пелосі сфотографували після процедур у салоні краси

Американська політикиня Ненсі Пелосі, яка нещодавно залишила свою посаду спікерки Палати представників США, потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.

82-річна політикиня ходила до салону краси Cristophe у Беверлі-Гіллз, який часто також відвідують знаменитості та багатії. Її супроводжувала особиста охорона.

На Пелосі того дня був досить лаконічний образ — чорний діловий штанний костюм, який вона поєднала зі светром із геометричним принтом та замшевими черевиками.

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

У руці політикиня несла сумку з двома ручками, шоппер та величезну папку з документами. У неї також був яскравий макіяж та ідеальне укладання.

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

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