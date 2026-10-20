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У кольорах прапора: королева Камілла та принцеса Кейт зачарували образами на зустрічі із султаном Оману
Королева Камілла та принцеса Уельська Кетрін сьогодні зібралися у Віндзорі, щоб вітати султана Оману, який прибув до Великої Британії з державним візитом.
Король Чарльз, королева Камілла та принц і принцеса Уельські влаштували для султана Оману урочистий прийом у Віндзорському замку. На честь цієї події Королівська кінна артилерія зробила королівський салют зі східного лужка, розташованого неподалік Гоум-парку.
Королева Камілла обрала ефектну червону сукню з вовняного крепу і пальто до тону, пошиті на замовлення однією зі її улюблених дизайнерок Фіоною Клер. Камілла та принцеса Кетрін обрали одяг кольорів Оману — червоного та зеленого. На завершення гламурного образу Її Величність одягла відповідний червоний капелюх, створений відомим капелюшником Філіпом Тресі.
До лацкана її піджака елегантно була прикріплена брошка у вигляді квітки, прикрашена рубінами та діамантами, яка додавала блиску її сміливому вбранню та створювала відповідний образ напередодні прибуття султана Хайтама бін Таріка.
Принцеса Кейт продемонструвала майстер-клас дипломатичного стилю, з'явившись у пальті лісового зеленого кольору від Сари Бертон для Alexander McQueen, що відрізняється чіткими, структурованими плечима, підкресленою талією та елегантними лацканами.
Вона доповнила вишуканий ансамбль приголомшливим капелюхом від Джульєтти Боттерілл, прикрашеним скульптурними стрічковими петлями, а ніжна чорна мереживна блузка з високим коміром додала романтичності образу принцеси. Завершили ансамбль класичні чорні туфлі на підборах та стьобана сумка Chanel. Також Кейт носила брошку зі смарагдами та діамантами та сережки-висячки від Cassandra Goad.