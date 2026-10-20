У кольорах прапора: королева Камілла та принцеса Кейт зачарували образами на зустрічі із султаном Оману

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Getty Images

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Король Чарльз, королева Камілла та принц і принцеса Уельські влаштували для султана Оману урочистий прийом у Віндзорському замку. На честь цієї події Королівська кінна артилерія зробила королівський салют зі східного лужка, розташованого неподалік Гоум-парку.

Королева Камілла обрала ефектну червону сукню з вовняного крепу і пальто до тону, пошиті на замовлення однією зі її улюблених дизайнерок Фіоною Клер. Камілла та принцеса Кетрін обрали одяг кольорів Оману — червоного та зеленого. На завершення гламурного образу Її Величність одягла відповідний червоний капелюх, створений відомим капелюшником Філіпом Тресі.

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Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Кейт / © Getty Images

До лацкана її піджака елегантно була прикріплена брошка у вигляді квітки, прикрашена рубінами та діамантами, яка додавала блиску її сміливому вбранню та створювала відповідний образ напередодні прибуття султана Хайтама бін Таріка.

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Принцеса Кейт продемонструвала майстер-клас дипломатичного стилю, з'явившись у пальті лісового зеленого кольору від Сари Бертон для Alexander McQueen, що відрізняється чіткими, структурованими плечима, підкресленою талією та елегантними лацканами.

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Getty Images

Вона доповнила вишуканий ансамбль приголомшливим капелюхом від Джульєтти Боттерілл, прикрашеним скульптурними стрічковими петлями, а ніжна чорна мереживна блузка з високим коміром додала романтичності образу принцеси. Завершили ансамбль класичні чорні туфлі на підборах та стьобана сумка Chanel. Також Кейт носила брошку зі смарагдами та діамантами та сережки-висячки від Cassandra Goad.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла, принц і принцеса Уельські / © Getty Images

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