У колишньої невістки Дональда Трампа виявили рак

Колишня дружина Дональда Трампа-молодшого — Ванесса Трамп — повідомила, що у неї діагностували рак молочних залоз. Про це 48-річна ексмодель та мати п’ятьох дітей розповіла в Instagram.

Ванесса зізналася, що новина стала для неї несподіванкою, однак зараз вона зосереджена на лікуванні та співпрацює з лікарями над планом терапії. Також вона зізналася, що вже перенесла медичну процедуру цього тижня.

«Я залишаюся зосередженою та сповненою надії, оточена любов’ю і підтримкою своєї родини, дітей та найближчих людей», — написала Ванесса.

Колишня невістка Дональда Трампа попросила поважати її приватність у цей непростий період, поки вона проходить лікування та відновлення.

Після її заяви слова підтримки залишили члени родини Трампів. Зокрема, Іванка Трамп побажала Ванессі сил та швидкого одужання.

Нагадаємо, Ванесса Трамп була у шлюбі з Дональдом Трампом-молодшим протягом 12 років. Подружжя розлучилося 2018 року та має п’ятьох дітей. Від 2025 року Ванесса перебуває у стосунках із легендарним гольфістом Тайгером Вудсом.

