У команді "заміна": принц Вільям вийшов на зелену доріжку з іншою Кейт

Принцеса Уельська не супроводжувала свого чоловіка принца Вільяма на церемонію Earthshot до Сингапуру.

Раніше під час одного з виступів принц Вільям пояснив, чому Кейт не приїхала. А на зеленій доріжці церемонії з'явився в компанії іншої Кейт – акторки Кейт Бланшетт.

Вільям вийшов у смарагдовому оксамитовому піджаку від Alexander McQueen, який раніше одягав на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2021 року, та в чорних штанях, а компанію йому склала членкиня Ради премії Earthshot Prize Кейт Бланшетт, а також ведучі церемонії Ганна Воддінгем і Стерлінг К. Браун.

Ганна Воддінгем, Стерлінг К. Браун, принц Вільям і Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Бланшетт з'явилася на доріжці в золотистому костюмі-трійці, з перстнем на пальці та в лаконічних сережках. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

За словами організаторів, Вільям разом зі знаменитими прихильниками Earthshot прилетів до Сингапуру комерційним, а не приватним рейсом, і було вжито інших заходів, щоб зробити захід максимально екологічним. Чого не скажеш про його брата принца Гаррі, котрий днями знову опинився в неприємній ситуації, пов'язаній з екологією.

Принц Вільям і Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Церемонія нагородження транслюватиметься по всьому світу на BBC One і буде доступна на YouTube.

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