У комбінезоні кольору хакі і шкіряних рукавичках: Карла Бруні у стильному луку прийшла на фешншоу

Колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На фешнівенті вона постала у стильному образі. На ній був комбінезон кольору хакі на блискавці, з широкими штанями, великими накладними кишенями та коричневим шкіряним поясом.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Аутфіт експерша леді доповнила коричневими лакованими гостроносими туфлями, темно-коричневими рукавичками, одну з яких вона прикрасила зверху золотим широким браслетом.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Бруні розпустила волосся і доповнила лук чорними сонцезахисними окулярами та великими сережками-кільцями.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карла Бруні у чорній елегантній сукні продемонструвала струнку фігуру на Венеційському кінофестивалі.

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