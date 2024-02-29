Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У комбінезоні кольору хакі і шкіряних рукавичках: Карла Бруні у стильному луку прийшла на фешншоу

У комбінезоні кольору хакі і шкіряних рукавичках: Карла Бруні у стильному луку прийшла на фешншоу

Карла Бруні / Фото: Associated Press

56-річна експерша леді Франції має чудове почуття стилю.

Колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди. 

На фешнівенті вона постала у стильному образі. На ній був комбінезон кольору хакі на блискавці, з широкими штанями, великими накладними кишенями та коричневим шкіряним поясом.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

Аутфіт експерша леді доповнила коричневими лакованими гостроносими туфлями, темно-коричневими рукавичками, одну з яких вона прикрасила зверху золотим широким браслетом.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

Бруні розпустила волосся і доповнила лук чорними сонцезахисними окулярами та великими сережками-кільцями.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карла Бруні  у чорній елегантній сукні продемонструвала струнку фігуру на Венеційському кінофестивалі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація