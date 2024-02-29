У комбінезоні кольору хакі і шкіряних рукавичках: Карла Бруні у стильному луку прийшла на фешншоу

56-річна експерша леді Франції має чудове почуття стилю.
Колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
На фешнівенті вона постала у стильному образі. На ній був комбінезон кольору хакі на блискавці, з широкими штанями, великими накладними кишенями та коричневим шкіряним поясом.
Аутфіт експерша леді доповнила коричневими лакованими гостроносими туфлями, темно-коричневими рукавичками, одну з яких вона прикрасила зверху золотим широким браслетом.
Бруні розпустила волосся і доповнила лук чорними сонцезахисними окулярами та великими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Карла Бруні у чорній елегантній сукні продемонструвала струнку фігуру на Венеційському кінофестивалі.
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