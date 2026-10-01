У комбінезоні кольору вівсянки: несподіваний вихід бельгійської королеви Матильди

Королева Матильда / © Getty Images

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Матильда Бельгійська відвідала третій симпозіум «Її Величності Королеви» на тему «Штучний інтелект у сфері охорони здоров’я», організованого Королівськими медичними академіями Бельгії у Палаці академій у Брюсселі.

Для такого ділового заходу королева обрала несподіваний образ: твідовий комбінезон кольору вівсянки із золотими ґудзиками та чотирма накладними кишенями, поєднуючи його зі світлими замшевими туфлями-човниками на підборах та маленьким кремовим клатчем, а також великими золотими сережками. Її Величність королева зробила лаконічну зачіску та легкий денний макіяж. А сфотографували її в момент, коли Матильда виходила з автомобіля.

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Королева Матильда / © Getty Images

Минулого свого виходу королева Матильда демонструвала образ у сукні осінніх відтінків, коли разом із чоловіком королем Філіпом відвідала місто Льєж з офіційним візитом.

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