У комбінезоні одне плече: королева Максима відвідала церемонію

Її Величність королева Максима зустрілася з лауреатами під час вручення Премії короля Віллема I 2024 року за підприємництво у Театрі Де Шпігель.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева мала чудовий вигляд в комбінезоні з шовкового крепу від Natan Couture світлого відтінку та зі шлейфом, а також з тонким поясом на талії. Образ вона доповнила гостроносими туфлями на підборах від Gianvito Rossi, у неї на зап'ясті виблискувало кілька браслетів і годинник із білого золота з діамантами та перламутровим циферблатом від Patek Philippe, у вухах були сережки, а на грудях пришпилена брошка.

Королева розпустила волосся, зробила макіяж та позувала з усмішкою на обличчі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А нещодавно ми бачили її образ у сукні Elie Saab, коли королева Максима разом із чоловіком королем Віллемом-Олександром приїжджала до муніципалітетів Гет-Гогеланд та Емсдельта.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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