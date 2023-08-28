У комбінезоні та шкіряній косусі: королева Максима з дочками відвідала перегони

52-річна королева мала стильний вигляд у чорному комбінезоні Max Mara, рудій шкіряній куртці-косусі Massimo Dutti, у босоніжках на платформі від Jimmy Choo та в руках несла сумку на короткій ручці Trunk Bag. У королеви у вухах були масивні золоті сережки, а на шиї прикраса з ланцюга, на зап'ястях — браслети, також вона одягла сонцезахисні окуляри Tom Ford, зробила легкий макіяж і розпустила волосся.

Королева Максима з дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

Її дочка — спадкова принцеса Катаріна-Амалія була в блакитно-білій блузі з вишивкою від Zara і широких синіх штанях, зверху вона накинула молочно-біле пальто і взула кросівки Veja. Так само, як і її мама, вона одягла кілька браслетів на зап'ястя, прикрасу на шию і розпустила волосся, зробила денний макіяж, а в руках тримала бежеву плетену сумку Marina Raphael.

Також на гонку приїхала разом із сестрою та мамою принцеса Алексія. Вона була в джинсовому комбінезоні Mango, із сережками-висячками у вигляді сердець та з тонкою підвіскою на шиї. Руде волосся дівчина розпустила і зробила легкий мейкап.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима та король Віллем-Олександр розкрили назву нового навчального закладу, де навчатиметься їхня молодша дочка.

Королівська родина Нідерландів на гонці Гран-прі Нідерландів F1в Зандворті

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