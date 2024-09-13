У комбінезоні від улюбленого бренду: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала відкриття коледжу

Князь Альбер II та княгиня Шарлін відкрили новий коледж Чарльза III, який зможе прийняти до 1500 студентів у 102 навчальних класах.

Княже подружжя розпочало свій візит до навчального закладу зі шкільного ресторану, амфітеатру та 2 навчальних класів, відвідування яких продовжилося презентацією спортивної інфраструктури, басейну та спортзалу площею понад 1000 м².

Княгиня Шарлін цього разу з'явилася на публіці у комбінезоні Diane von Furstenberg у дрібний ланцюжок коричневого кольору із широким поясом-гумкою на талії. У Її Світлості було розпущене біляве волосся, у вухах виблискували сережки-пусети з діамантами, а на пальці заручальна каблучка. Макіяж цього разу Шарлін зробила максимально в натуральних відтінках.

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Нагадаємо, раніше княгиня вже з'являлася на публіці у схожому комбінезоні від цього ж бренду, коли відвідала разом із чоловіком водно-велосипедний заїзд Crossing Calvi-Monaco 2024 у Монако.

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