У комбінезоні з баскою: Мішель Обама прийшла на популярне шоу у образі від Fendi

У експершої леді чудовий смак, що вона вкотре довела.

Колишня перша леді США, 59-річна Мішель Обама, прийшла на програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном", щоб розповісти про свою нову книжку "Світло, яке ми несемо".

Для ефіру вона обрала темно-синє вбрання – комбінезон незвичайного дизайну від бренду Fendi, який був представлений Модним домом у колекції осінь-зима 2023 року.

Комбінезон мав довгі рукави з манжетами і широкі штани зі стрілками. Спереду комбінезон застібався на блискавку і мав невеликий комір. Цікавою деталлю цього вбрання стала баска на талії з ремінцем та складками, як у тенісної спідниці.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Образ експерша леді доповнила високою зачіскою з розкішними афрокосичками, зібраними у високий хвіст, а також красивим макіяжем та яскравим манікюром морквяного кольору. Також вона одягла прикраси від бренду Eéra та чорні туфлі-човники.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Книжка Обами, яку вона презентувала на програмі, стала другою. Кілька років тому вона написала мемуари під назвою "Становлення".

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