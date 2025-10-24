У комбінезоні з голою спиною: молодша дочка королеви Летиції вийшла в світ із сім’єю

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

18-річна інфанта з’явилася на заході разом зі своїми батьками — королем та королевою, а також старшою сестрою — принцесою Леонор. Вона була одягнена в чорний комбінезон з оголеною спиною Hugo Boss, доповнивши його балетками від Pretty Ballerinas, а також каблучкою Karen Hallam королеви Летиції і широким золотим браслетом на зап’ястя.

Це вже не перша поява Софії з цією прикрасою її матері на пальці, раніше Летиція дуже любила носити цю позолочену каблучку, доки не придбала іншу від Coreterno.

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Каблучка Karen Hallam була кілька років однією з найвідоміших прикрас королеви Летиції, оскільки вона не знімала її на жодному публічному заході протягом чотирьох років. Вона вперше одягла її 2019 року на обіді перед церемонією вручення премії Сервантеса і не розлучалася з нею принаймні на публіці до січня 2023 року, коли змінила її на іншу, про яку ми згадали вище.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія вже з’являлася з цією каблучкою на пальці під час відвідування села Сан-Марті-Велл, де зустрілися з молодими людьми із програм Фонду Стефано Палумбо у Сан-Марті-Вель у Жироні.