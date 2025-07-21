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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У комбінезоні з кейпом і з ніжним макіяжем: королева Матильда сходила з чоловіком на концерт

Королівська пара Бельгії була присутня на концерті на честь святкування Національного дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Напередодні свята, яке у Бельгії святкують 21 липня, королева Матильда і король Філіп відвідали спеціальний концерт на честь Національного дня у Палаці образотворчих мистецтв Бозар у Брюсселі.

Її Величність королева приїхала на захід у комбінезоні з кейпом і великою квіткою на грудях, вона була взута в туфлі-човники з сатину на підборах, а в руці тримала маленький пудровий клатч. Матильда зробила укладання і вечірній макіяж, наділа золоті сережки з розсипом діамантів, а також у неї на зап’ясті був золотий браслет. Король Філіп був у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та краватці у принт.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні бельгійська королівська родина відвідала месу на честь святкування Національного дня, де королева Матильда вже сяяла в зовсім іншому вбранні — червоній сукні з відкритими плечима, але була в цих самих сережках.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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