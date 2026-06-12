ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У комбінезоні з оголеним плечем: королева Максима сходила на концерт із першою леді Німеччини

Король Віллем-Олександр та королева Максима насолоджувалися музичною виставою та прийомом у німецькому посольстві, організованим для них гостями — президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Максима та Ельке Бюденбендер

Королева Максима і Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Для цього випадку королева обрала пастельний комбінезон від Natan з одним відкритим плечем і тонким поясом, що підкреслює талію. В руках Максима тримала хустку, взута була в туфлі-човники з розсипом паєток, а на грудях у неї сяяла брошка з діамантами.

Також Максима доповнила свій образ сережками-висячками теж із діамантами, браслетами та клатчем, декорованим різнокольоровим камінням. Волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила виразний вечірній макіяж.

Ельке Бюденбендер, король Віллем-Олександр, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, королева Максима / © Getty Images

Ельке Бюденбендер, король Віллем-Олександр, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, королева Максима / © Getty Images

Перша леді Німеччини — Ельке Бюденбендер — одягла білий комбінезон із замком і накладними кишенями, взула чорні туфлі-човники зі шкіри на підборах, а на шиї мала золоте кольє.

Королева Максима та Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Королева Максима та Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Раніше королівське подружжя влаштувало для своїх гостей урочистий бенкет у палаці, де королева Максима та її старша дочка принцеса Катаріна-Амалія сяяли у розкішних образах та тіарах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie