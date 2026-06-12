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У комбінезоні з оголеним плечем: королева Максима сходила на концерт із першою леді Німеччини
Король Віллем-Олександр та королева Максима насолоджувалися музичною виставою та прийомом у німецькому посольстві, організованим для них гостями — президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер.
Для цього випадку королева обрала пастельний комбінезон від Natan з одним відкритим плечем і тонким поясом, що підкреслює талію. В руках Максима тримала хустку, взута була в туфлі-човники з розсипом паєток, а на грудях у неї сяяла брошка з діамантами.
Також Максима доповнила свій образ сережками-висячками теж із діамантами, браслетами та клатчем, декорованим різнокольоровим камінням. Волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила виразний вечірній макіяж.
Перша леді Німеччини — Ельке Бюденбендер — одягла білий комбінезон із замком і накладними кишенями, взула чорні туфлі-човники зі шкіри на підборах, а на шиї мала золоте кольє.
Раніше королівське подружжя влаштувало для своїх гостей урочистий бенкет у палаці, де королева Максима та її старша дочка принцеса Катаріна-Амалія сяяли у розкішних образах та тіарах.