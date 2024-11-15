У комбінезоні з пікантним декольте: Меган Маркл побувала на світській тусовці в Лос-Анджелесі

Меган Маркл відвідала світську тусовку у Лос-Анджелесі.
Дружина принца Гаррі з'явилася на вечірці з нагоди запуску лінії з догляду за волоссям, яку створила її подруга — знаменита перукарка Каді Лі.
43-річна герцогиня Сассекська з'явилася на заході в гламурному чорному костюмі, що складався з топу без бретельок з вирізом у формі серця і штанів зі стрілками. Меган зробила гарне укладання, накрутивши волосся локонами, макіяж з акцентом на пишні вії та натурального відтінку блиском на губах, а також світлий манікюр. У її вухах були лаконічні золоті сережки та золота підвіска на шиї.
Захід відбувся в шанованому знаменитостями ресторані Gjelina. Святкували запуск нової лінії засобів догляду за волоссям Highbrow Hippie від Kadi, в яку Меган інвестувала кошти. У салоні перукарки, який розташований у престижному районі Лос-Анджелеса, обслуговуються Джулія Робертс, Бред Пітт, Сігурні Уівер та багато інших зірок.
На фото з Меган та Каді також зображений стиліст з волосся Серж Норман, який робив герцогині Сассекській її весільну зачіску.
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