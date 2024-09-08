У комбінезоні з принтом та окулярах Louis Vuitton: княгиня Шарлін на велозаїзді

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали водно-велосипедний заїзд Crossing Calvi-Monaco 2024 року 7 вересня 2024 року в Монако.

Шарлін обрала для виходу на публіку комбінезон із еластичного джерсі з принтом від Diane von Furstenberg, який поєднувала із сонцезахисними окулярами чорного кольору Louis Vuitton. У княгині була лаконічна зачіска, золоті сережки у вухах і помадою Шарлін підкреслила губи. Також на її пальці сяяла нова золота каблучка з діамантами на місці заручальної, яку цього разу Шарлін не одягла.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II одягнув білу футболку-поло та сині шорти із чорним шкіряним ременем.

Нагадаємо, минулого виходу Шарлін у блакитному жакеті та молочних штанах з'явилася на урочистому заході з дітьми та чоловіком у Монако. Останнім часом княгиня активно виконує свої обов'язки та часто з'являється на публічних заходах.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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