У комбінезоні з принтом та окулярах Louis Vuitton: княгиня Шарлін на велозаїзді

Княжа пара Монако з'явилася разом на публічному заході.
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали водно-велосипедний заїзд Crossing Calvi-Monaco 2024 року 7 вересня 2024 року в Монако.
Шарлін обрала для виходу на публіку комбінезон із еластичного джерсі з принтом від Diane von Furstenberg, який поєднувала із сонцезахисними окулярами чорного кольору Louis Vuitton. У княгині була лаконічна зачіска, золоті сережки у вухах і помадою Шарлін підкреслила губи. Також на її пальці сяяла нова золота каблучка з діамантами на місці заручальної, яку цього разу Шарлін не одягла.
Князь Альбер II одягнув білу футболку-поло та сині шорти із чорним шкіряним ременем.
Нагадаємо, минулого виходу Шарлін у блакитному жакеті та молочних штанах з'явилася на урочистому заході з дітьми та чоловіком у Монако. Останнім часом княгиня активно виконує свої обов'язки та часто з'являється на публічних заходах.
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