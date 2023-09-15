У комбінезоні Zara та дорогих мюлях: Меган Маркл сяяла поряд із чоловіком Гаррі у день його народження

Свій день народження герцог Сассекський сьогодні святкує на "Іграх нескорених".

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули сьогодні на змагання з волейболу між Польщею та Німеччиною. Натовп тріумфував і співав для принца пісню "З Днем Народження". Гаррі виповнюється 39 років.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також вранці у день його народження організатори "Ігор нескорених" привітали Гаррі кумедною фотографією у соціальних мережах — із повідомленням: "Ти дав надію, надихнув мільйони і ніколи не переставав викликати усмішку на обличчях людей".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган, сьогодні теж сяяла поряд із чоловіком. Вона, схоже, почувається справжньою "господаркою" цього спортивного дійства. Воно й не дивно, адже одне з перших публічних побачень пари пройшло 2017 року якраз під час Invictus Games.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх у Торонто 2017 року / Фото: Getty Images

Меган була в комбінезоні від Zara з колекції минулого сезону, поверх якого одягла подовжений молочно-білий жакет і взула чорні шкіряні сабо-мюлі від Saint Laurent. З прикрас образ герцогині доповнювала золота підвіска з медальйоном на шиї, сережки, кілька каблучок, золотий браслет та годинник, схоже, Cartier. Герцогиня мала радісний вигляд, всім махала рукою та усміхалася.

From all of us at the @InvictusGamesDE, a heartfelt HAPPY BIRTHDAY to the founder and patron of @WeAreInvictus, Prince Harry, The Duke of Sussex You've given hope, inspired millions and never stop putting a smile on peoples faces pic.twitter.com/ibbTuURDEj — Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) September 15, 2023

Святкувати день народження принц Гаррі почав днем раніше, коли вирушив із дружиною та з деякими зі своїх співробітників до ресторану Brauerei Schumacher. На сторінці закладу в Instagram опублікували таке фото з підписом:

"Так пишаємося! Вражені дуже приємними людьми. Ті, кому сподобався наш шніцаль Schumi Alt, Haxe Wiener, кров'яна ковбаса та німецькі ковбаски ❤".

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