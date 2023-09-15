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У комбінезоні Zara та дорогих мюлях: Меган Маркл сяяла поряд із чоловіком Гаррі у день його народження

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У комбінезоні Zara та дорогих мюлях: Меган Маркл сяяла поряд із чоловіком Гаррі у день його народження

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Свій день народження герцог Сассекський сьогодні святкує на "Іграх нескорених".

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули сьогодні на змагання з волейболу між Польщею та Німеччиною. Натовп тріумфував і співав для принца пісню "З Днем Народження". Гаррі виповнюється 39 років.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також вранці у день його народження організатори "Ігор нескорених" привітали Гаррі кумедною фотографією у соціальних мережах — із повідомленням: "Ти дав надію, надихнув мільйони і ніколи не переставав викликати усмішку на обличчях людей".

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган, сьогодні теж сяяла поряд із чоловіком. Вона, схоже, почувається справжньою "господаркою" цього спортивного дійства. Воно й не дивно, адже одне з перших публічних побачень пари пройшло 2017 року якраз під час Invictus Games.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх у Торонто 2017 року / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх у Торонто 2017 року / Фото: Getty Images

Меган була в комбінезоні від Zara з колекції минулого сезону, поверх якого одягла подовжений молочно-білий жакет і взула чорні шкіряні сабо-мюлі від Saint Laurent. З прикрас образ герцогині доповнювала золота підвіска з медальйоном на шиї, сережки, кілька каблучок, золотий браслет та годинник, схоже, Cartier. Герцогиня мала радісний вигляд, всім махала рукою та усміхалася.

Святкувати день народження принц Гаррі почав днем раніше, коли вирушив із дружиною та з деякими зі своїх співробітників до ресторану Brauerei Schumacher. На сторінці закладу в Instagram опублікували таке фото з підписом:

"Так пишаємося! Вражені дуже приємними людьми. Ті, кому сподобався наш шніцаль Schumi Alt, Haxe Wiener, кров'яна ковбаса та німецькі ковбаски ❤".

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Дата публікації
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