У компанії чоловіка та дітей: княгиня Шарлін відвідала урочистий захід

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

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Їхні Високості князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні діти були присутні на благословенні Святого Причастя в Палатинській капелі, яке провів його високоповажність монсеньйор Домінік-Марі Давид, архієпископ Монако.

Потім княжа родина спостерігала за спалюванням традиційного «Батафоїгу» на Палацевій площі. Вогонь Святого Іоанна, що символізує літнє сонцестояння, святкується фольклорним гуртом La Palladienne de Monaco танцями навколо багаття.

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«Їхні високості князь і княгиня та їхні діти розділили цю церемонію з великою та відданою аудиторією», — повідомляє княжий палац.

Княгиня Шарлін з’явилася на публіці в синій сукні без коміра, її волосся було зібране в зачіску, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах — сережки з діамантами.

Князь Альбер II також одягнувся в синій костюм, блакитну сорочку і краватку в принт, як і його син принц Жак. А ось донька княжого подружжя — принцеса Габріелла — була в ніжній молочній сукні з прозорими рукавами, а волосся зібрала в низький хвіст.

Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін і князь Альбер разом відвідали церемонію закриття 64-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло, де Шарлін з’явилася у небесно-блакитній сукні з американською проймою.

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Княгині Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images