У компанії чоловіка та дітей: княгиня Шарлін сходила на баскетбол

Княжа пара була заскочена під час матчу 25-го туру регулярного сезону Євроліги Turkish Airlines між "Монако" та "Фенербахче Беко Стамбул" у залі "Гастон Медесін" у Монте-Карло.

Шарлін була в білому светрі з високою горловиною, поверх якого одягла бежеву толстовку з капюшоном Louis Vuitton і була в чорних штанах. Княгиня зробила гарне укладання і макіяж, одягла великі сережки-кільця, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з великим діамантом, яку принцеса носить не так часто.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

Князь Альбер був одягнений у піджак та штани, білу сорочку та червону краватку. Разом із подружжям були і їхні двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла. Дівчинка стояла поряд із мамою і усміхалася, спостерігаючи за грою. Вона була в чорній кофті та джинсах. Її брат принц Жак сидів трохи позаду і був одягнений у чорну кофту.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями стало відомо про розлучення іншої монакської пари.

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