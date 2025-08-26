- Дата публікації
У компанії дітей: нідерландська принцеса вирушила на морську прогулянку
Нідерландська принцеса Лаурентін заскочили фотографи під час прогулянки на судні Groene Draeck.
Невістка короля Віллема-Олександра разом із дітьми — сином графом Клаусом Нідерландським та дочкою Елоїзою Нідерландською пливли на судні Groene Draeck у третій день вітрильної регати SAIL Amsterdam в Амстердамі.
59-річна принцеса була одягнена у синій топ та смугастий короткий жакет у морському стилі, а також білі штани. Вона доповнила образ великими синіми сережками-вісячками та зробила червоний манікюр та легкий денний макіяж.
Також раніше ми показували, що короля Віллема-Олександра також зазнімкували під час регати в Амстердамі. А ось королева Максима поруч із ним в той момент не перебувала. Натомість монарх узяв із собою другу свою невістку — принцесу Мейбл.