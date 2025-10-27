- Дата публікації
У компанії дочки та невістки: королева Ранія в небесно-блакитній сукні приїхала на відкриття парламенту
Королева Ранія з молодшою донькою принцесою Сальмою та невісткою принцесою Раджвою відвідала відкриття другої чергової сесії парламенту.
Дружина короля Йорданії Абдалли II показала майстерклас стилю, з’явившись на заході в небесно-блакитній сукні міді зі струмливої тканини від Maison Valentino з бантом на шиї та широким поясом, який підкреслював талію. В руках Ранія несла маленьку плетену сумку від Fendi, взута була у блакитні замшеві туфлі Jennifer Chamandi і мала сонцезахисні окуляри прямокутної форми Jacques Marie Mage.
Ранія мала чарівний вигляд, зібравши частину волосся шпилькою і зробивши легкі локони, гарний макіяж та надівши кілька сережок.
Її донька принцеса Сальма одягла чорну сукню міді з твіла від Meandem з поясом і взула лаковані туфлі-човники на підборах Jennifer Chamandi. Принцеса мала розпущене волосся, яке вона також уклала легкими хвилями, і макіяж на обличчі.
Принцеса Раджва, судячи з фотографій королеви Ранії, була також присутня на відкритті. Вона одягла сіру сукню міді з твіла Self-Portrait з чорним поясом на талії. Дружина кронпринца Хусейна розпустила волосся, зробивши укладання хвилями, та наділа каблучку і браслет на зап’ястя.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, який лук принцеса Раджва обрала для зустрічі з принцом і принцесою Уельськими у Віндзорі.