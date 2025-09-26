- Дата публікації
У компанії дочок: королева Ранія поділилася милим сімейним знімком на честь подвійного свята
Королева Ранія опублікувала в соцмережі нове фото зі своїми дорослими доньками, показавши їхню нову спільну фотографію.
Її молодша дочка принцеса Сальма сьогодні святкує 25-річчя, а старшій принцесі Іман завтра виповнюється 29 років.
«Народилися з різницею в чотири роки і один день, і назавжди в моєму серці. З днем народження, мої улюблені дівчатка (хоча, будемо чесні, онуки швидко наздоганяють!)», — написала під фото королева Ранія.
Її Величність мала на увазі своїх двох онучок — дочку принцеси Іман принцесу Аміну, а також дочку її сина кронпринца Хусейна — принцесу Іман (названу на честь сестри).
До речі, буквально днями королева Ранія публікувала нове фото з маленькою Аміною на руках, коротко підписавши кадр: «З моєю Аміною».