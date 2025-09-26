ТСН у соціальних мережах

У компанії дочок: королева Ранія поділилася милим сімейним знімком на честь подвійного свята

Королева Ранія опублікувала в соцмережі нове фото зі своїми дорослими доньками, показавши їхню нову спільну фотографію.

Принцеса Сальма, королева Ранія та принцеса Іман

Принцеса Сальма, королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Її молодша дочка принцеса Сальма сьогодні святкує 25-річчя, а старшій принцесі Іман завтра виповнюється 29 років.

«Народилися з різницею в чотири роки і один день, і назавжди в моєму серці. З днем ​​народження, мої улюблені дівчатка (хоча, будемо чесні, онуки швидко наздоганяють!)», — написала під фото королева Ранія.

Її Величність мала на увазі своїх двох онучок — дочку принцеси Іман принцесу Аміну, а також дочку її сина кронпринца Хусейна — принцесу Іман (названу на честь сестри).

До речі, буквально днями королева Ранія публікувала нове фото з маленькою Аміною на руках, коротко підписавши кадр: «З моєю Аміною».

