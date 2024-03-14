У компанії колишнього коханого: принцесу Анну заскочили на фестивалі у Челтнемі

Принцеса Анна в молодості зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом ще до того, як він одружився з Каміллою Шанд.

Учора принцеса Анна разом із королевою Каміллою, а також із дочкою Зарою Тіндалл та племінницею принцесою Євгенією Йоркською відвідала Челтнемський кінний фестиваль на іподромі у Челтнемі.

73-річна принцеса одягла пальто кольору вівсянки з великими кишенями, пісочний капелюх із квіткою збоку, шарф до тону, взула високі замшеві чоботи на підборах із застібкою з торочкою і їм до тону підібрала сумку.

Також Анна була в лаконічних сережках, із червоною помадою на губах і з брошкою на грудях, а волосся зібрала у свою класичну зачіску.

Ендрю Паркер-Боулз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Її заскочили поруч з Ендрю Паркер-Боулзом, з яким колись за часів своєї молодості Анна мала романтичні стосунки. Після нетривалого роману вони розійшлися і незабаром Ендрю одружився з Каміллою (нині королевою Каміллою, другою дружиною короля Чарльза III). Її Величність, до речі, вчора також відвідала Челтнемський фестиваль.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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