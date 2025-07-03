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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У компанії однокурсників: принцеса Леонор була заскочена в порту Ель-Мусель

Іспанська принцеса Леонор прибула на навчальному судні «Хуан Себастьян де Елькано» до порту Ель-Мусель у Хіхоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Ми можемо побачити нові фото принцеси Астурійської, якими також поділилися в Instagram іспанської королівської родини.

На Леонор — біла військово-морська форма та головний убір, як і на інших її однокурсниках.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Палац поділився, що Леонор у складі гардемаринської комісії, призначеної їй за заходом навчального судна «Хуан Себастьян де Елькано» в Хіхоні, відвідала Морський рятувальний центр Говельянос, де отримала від директора Хуліана Камуса інструктаж про функції центру в надзвичайних ситуаціях.

(гортайте фото праворуч)

Потім їм показали навчальний симулятор і провели рятувальне тренування.

Нагадаємо, 19-річна принцеса Леонор іде стопами свого батька короля Філіпа VI, продовжуючи навчатися військової справи. Очікується, що в серпні принцеса приєднається до своєї сім’ї у відпустці на Пальма-де-Майорці.

Принцеса Леонор з мамою королевою Летицією та бабусею королевою Софією і сестрою інфантою Софією в Пальма-де-Майорці 2024 року / © Getty Images

Принцеса Леонор з мамою королевою Летицією та бабусею королевою Софією і сестрою інфантою Софією в Пальма-де-Майорці 2024 року / © Getty Images

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