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У компанії принца Вільяма: вагітна герцогиня Вестмінстерська з чоловіком сходила на футбольний матч
Герцог та герцогиня Вестмінстерські були помічені на футбольному матчі у Бірмінгемі.
Г’ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський, є добрим другом принца Вільяма і хрещеним його старшого сина принца Джорджа. Принц Уельський із сином цього дня також були присутні на матчі.
Г’ю приїхав зі своєю дружиною Олівією, про вагітність якої стало відомо нещодавно. Вони відвідали чвертьфінал Ліги чемпіонів «Астон Вілли» проти «Парі Сен-Жермен» та потрапили під приціл фотографів на трибунах Villa Park у Бірмінгемі.
Олівія була в чорній короткій куртці з хутряним коміром, її живота не було помітно. У неї було розпущене довге волосся, у вухах сережки-кільця і практично не було макіяжу на обличчі.
Нагадаємо, Олівія та Г’ю одружилися у червні 2024 року. Серед гостей на їхньому весіллі була принцеса Йоркська Євгенія та принц Вільям. Принц Гаррі тоді відмовився приїжджати через конфлікти з братом.
Зазначимо, що герцог Вестмінстерський є хрещеним батьком не лише принца Джорджа (сина Вільяма), а й принца Арчі (сина Гаррі).