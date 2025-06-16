У компанії синів: принцеса Євгенія опублікувала фото чоловіка Джека з їхніми хлопчиками

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком / © Instagram принцеси Євгенії

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Принцеса Йоркська вчора відсвяткувала День батька, опублікувавши в соцмережах кілька фотографій свого чоловіка Джека Бруксбенка з їхніми синами — Августом та Ернестом.

На одному зі знімків Джек обіймає маленького Ернеста, лежачи на дивані, а в підписі йдеться: «Щасливого Дня батька!». На іншому фото Джек іде на пляж, одягнений у шорти та футболку, і несе на руках двох синів. Ймовірно, фото було зроблено в Потругалії, де сім’я має будинок і часто буває, оскільки у Бруксбенка там є бізнес.

Джек Бруксбенк із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Джек Бруксбенк із синами / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, в День батька знімками в соцмережах також поділилися Меган Маркл, Кенсінгтонський і Букінгемський палаци. Кожен із них опублікував особливі фото.

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