- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
У компанії синів: принцеса Євгенія опублікувала фото чоловіка Джека з їхніми хлопчиками
Принцеса Євгенія привітала свого чоловіка Джека Бруксбенка з Днем батька та опублікувала кілька фотографій.
Принцеса Йоркська вчора відсвяткувала День батька, опублікувавши в соцмережах кілька фотографій свого чоловіка Джека Бруксбенка з їхніми синами — Августом та Ернестом.
На одному зі знімків Джек обіймає маленького Ернеста, лежачи на дивані, а в підписі йдеться: «Щасливого Дня батька!». На іншому фото Джек іде на пляж, одягнений у шорти та футболку, і несе на руках двох синів. Ймовірно, фото було зроблено в Потругалії, де сім’я має будинок і часто буває, оскільки у Бруксбенка там є бізнес.
Нагадаємо, в День батька знімками в соцмережах також поділилися Меган Маркл, Кенсінгтонський і Букінгемський палаци. Кожен із них опублікував особливі фото.