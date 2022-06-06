У компанії відомої моделі: чоловіка княгині Шарлін сфотографували в Монте-Карло

Княгиня Шарлін вирішила не супроводжувати свого чоловіка Альбера II на спортивному заході в Монте-Карло, і князь вирушив туди із двома дітьми.
Без дружини Альбер II явно не сумував. Компанію йому склали не лише 7-річні принц Жак та принцеса Габріелла, а й шведська модель Вікторія Сільвстедт. Зірка охоче фотографувалась із принцом після того, як взяла участь у змаганнях на водному велосипеді.
Раніше, нагадаємо, у таких змаганнях брала участь і княгиня Шарлін. В минулому плавчиня, вона із задоволенням сідала на велосипед, щоб згадати свою досить успішну спортивну кар'єру.
47-річна Вікторія у велосипедах і кроптопі мала розкішний вигляд на тлі Альбера II, який, навпаки, помітно набрав вагу.
Князя зазнымкували папараці на шляху на Riviera Water Bike Challenge 2022, коли він йшов і тримав своїх нащадків за руки.
Нагадаємо, разом Шарлін та Альбер зображували "сімейний вихід" наприкінці травня, коли з дітьми побували на "Формулі-1" у Монте-Карло.
Читайте також: