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У компанії зірок: Меган Маркл заскочили на концерті Бейонсе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У компанії зірок: Меган Маркл заскочили на концерті Бейонсе

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл, схоже, є справжньою фанаткою співачки Бейонсе.

У свій день народження Бейонсе дала концерт, який відвідало багато відомих людей, серед яких була і герцогиня Сассекська.

Меган розважалася на концерті разом із такими зірками, як Кеті Перрі, Кім Кардашян, Ліззо, Крісом Роком, Адель, Джастіном та Гейлі Біберамі та безліччю інших зірок, які відвідали захід на честь 42-річного дня народження Бейонсе на стадіоні SoFi.

На фото Меган зображена в компанії Келлі Роуленд та Керрі Вашингтон. Одягнена герцогиня в чорний топ і сріблясту спідницю, а її довге волосся було розпущене і злегка укладене хвилями.

@bopmgzn Тільки в Лос-Анджелесі lol #boptok #beyonce #renaissancetour ♬ CUFF IT — Beyoncé

Раніше на вихідних, Меган та її чоловіка принца Гаррі теж заскочили на концерті Бейонсе. Вони танцювали та цілувалися.

Нагадаємо, ходять чутки, що герцогиня Сассекська завела нову сторінку в Instagram і планує заробляти на ній по мільйону доларів за пост. На блог уже підписалося 126 тисяч людей. Але впевнені, коли герцогиня анонсує цю подію, підписників стане набагато більше.

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Дата публікації
Перегляди
234
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