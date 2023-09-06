У компанії зірок: Меган Маркл заскочили на концерті Бейонсе

У свій день народження Бейонсе дала концерт, який відвідало багато відомих людей, серед яких була і герцогиня Сассекська.

“Along with Hollywood royalty— Zendaya & Tom Holland…There was actual royalty singing along to “Cuff It” at the SoFi Stadium: супер-fan the Duchess of Sussex https://t.co/66q2AltW8w — RS Locke/Royal Suitor (@royal_suitor) September 5, 2023

Меган розважалася на концерті разом із такими зірками, як Кеті Перрі, Кім Кардашян, Ліззо, Крісом Роком, Адель, Джастіном та Гейлі Біберамі та безліччю інших зірок, які відвідали захід на честь 42-річного дня народження Бейонсе на стадіоні SoFi.

На фото Меган зображена в компанії Келлі Роуленд та Керрі Вашингтон. Одягнена герцогиня в чорний топ і сріблясту спідницю, а її довге волосся було розпущене і злегка укладене хвилями.

Раніше на вихідних, Меган та її чоловіка принца Гаррі теж заскочили на концерті Бейонсе. Вони танцювали та цілувалися.

Нагадаємо, ходять чутки, що герцогиня Сассекська завела нову сторінку в Instagram і планує заробляти на ній по мільйону доларів за пост. На блог уже підписалося 126 тисяч людей. Але впевнені, коли герцогиня анонсує цю подію, підписників стане набагато більше.

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