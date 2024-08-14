У конверті за 8 доларів: як колекціонер випадково придбав рідкісний запис хрещення короля Чарльза

Один американський колекціонер не міг повірити своєму везінню, колит до його рук потрапили рідкісні кадри хрещення короля Чарльза, які він придбав у комісійному магазині лише за 8 доларів.

59-річний Рональд Бакстер був заінтригований, коли побачив немаркований конверт, який продавався лише за 8 доларів у комісійному магазині в Південній Кароліні, США. Чоловікові було цікаво дізнатися, що там усередині. Коли він прийшов додому і відкрив конверт, то виявив, що там знаходиться фільм із церемонії хрещення принца Уельського Чарльза від 15 грудня 1948 року, нинішнього короля Чарльза, пише express.co.uk.

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року, маленький принц на руках у своєї бабусі Єлизавети / Фото: Getty Images

Хрестили принца, коли йому був лише місяць. У фільмі показано чотири покоління монархів — королева Марія, король Георг VI, королева-мати Єлизавета, королева Єлизавета II і король Чарльз, а також принц Філіп, він стоїть над своєю дружиною, яка сидить, тримаючи на руках їхнього первістка Чарльза.

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року, маленький принц на руках своєї матері Єлизавети / Фото: Getty Images

Рональд, інженер із Чарльстона в Південній Кароліні, каже:

"Я відкрив конверт, коли повернувся додому, і такий: "Ух ти!". Я був вражений, побачивши там королеву Єлизавету і маленького короля Чарльза. Я підніс плівку до світла і подумав: "Боже, як вона взагалі опинилася там за 8 доларів ?" Я ніколи не дивився це відео, я поклав його назад до конверта і відтоді зберігаю в надійному місці".

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року / Фото: Getty Images

І додає, що сподівається продати фільм тому, хто запропонує найвищу ціну.

Нагадаємо, раніше ми показували вам, як хрестили принца Чарльза у Букінгемському палаці.

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