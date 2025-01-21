У копії культової сукні Одрі Гепберн і в діамантах: Іванка Трамп зачарувала образом на інавгураційному балу

Старша донька Дональда Трампа повторила образ Одрі Гепберн із фільму "Сабріна".
Після інавгурації президента США Дональда Трампа вночі відбувся традиційний інавгураційний бал у Вашингтоні. У ньому взяли участь Дональд Трамп із дружиною Меланією та інші члени родини, серед яких була і його старша донька Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером.
Іванка зачарувала своїм красивим образом, натхненим іконою стилю Одрі Гепберн. На ній була біла сукня без бретельок від Модного дому Givenchy. Вбрання було прикрашене чорною квітковою вишивкою і мало пишну спідницю з чорним асиметричним подолом із рюшами.
Це вбрання є копією культової сукні-бюстьє зі знімним шлейфом, вишитої вручну чорним шовком, яку створив французький дизайнер Юбер де Живанші для ролі Одрі Гепберн у фільмі "Сабріна" 1954 року. Саме такий силует суконь вже протягом багатьох років користується популярністю серед наречених.
До речі, Гепберн протягом тривалого часу була для Іванки справжнім джерелом натхнення. Окрім легкої витонченості та бездоганного стилю, Одрі була також символом мужності, стійкості і доброти. Саме такі якості демонструє й Іванка.
Аутфіт донька президента гармонійно доповнила чорними оперними рукавичками та чорними гостроносими туфлями.
На шиї в Іванки красувалося розкішне діамантове намисто від Leviev, а у вухах – вишукані сережки у вигляді квітів від того самого бренду. Елегантна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили лук доньки Трампа.
Нагадаємо, Іванка Трамп на інавгураційну церемонію батька приїхала в елегантному смарагдовому вбранні, капелюшку і з сумкою Christian Dior.
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