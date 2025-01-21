У копії культової сукні Одрі Гепберн і в діамантах: Іванка Трамп зачарувала образом на інавгураційному балу

Після інавгурації президента США Дональда Трампа вночі відбувся традиційний інавгураційний бал у Вашингтоні. У ньому взяли участь Дональд Трамп із дружиною Меланією та інші члени родини, серед яких була і його старша донька Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка Трамп на інавгураційному балу / Фото: Getty Images

Іванка зачарувала своїм красивим образом, натхненим іконою стилю Одрі Гепберн. На ній була біла сукня без бретельок від Модного дому Givenchy. Вбрання було прикрашене чорною квітковою вишивкою і мало пишну спідницю з чорним асиметричним подолом із рюшами.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Це вбрання є копією культової сукні-бюстьє зі знімним шлейфом, вишитої вручну чорним шовком, яку створив французький дизайнер Юбер де Живанші для ролі Одрі Гепберн у фільмі "Сабріна" 1954 року. Саме такий силует суконь вже протягом багатьох років користується популярністю серед наречених.

Сукня, в якій Одрі Гепберн знялася у фільмі "Сабріна" 1954 року / Фото: Getty Images

До речі, Гепберн протягом тривалого часу була для Іванки справжнім джерелом натхнення. Окрім легкої витонченості та бездоганного стилю, Одрі була також символом мужності, стійкості і доброти. Саме такі якості демонструє й Іванка.

Аутфіт донька президента гармонійно доповнила чорними оперними рукавичками та чорними гостроносими туфлями.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

На шиї в Іванки красувалося розкішне діамантове намисто від Leviev, а у вухах – вишукані сережки у вигляді квітів від того самого бренду. Елегантна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили лук доньки Трампа.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Інавгураційний бал / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Іванка Трамп на інавгураційну церемонію батька приїхала в елегантному смарагдовому вбранні, капелюшку і з сумкою Christian Dior.

Читайте також:

Стильні образи Іванки Трамп (9 фото)