У кораловій блузці і білому жакеті: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Сховом у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Там політикиня з'явилася у кораловій блузці, білому вкороченому жакеті без ґудзиків і класичних чорних штанях зі шкіряним поясом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула зробила укладання з прикореневим об'ємом, ніжним макіяжем і доповнила діловий образ сережками-цвяшками з чорним камінням, улюбленим перлинним намистом і годинником із чорним ремінцем.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бежевому жакеті у дрібний горошок з'явилася на діловій зустрічі.

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