У кораловій блузці і білому жакеті: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі

Очільниця Єврокомісії чорно-білий образ розбавила яскравою блузкою.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Сховом у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.
Там політикиня з'явилася у кораловій блузці, білому вкороченому жакеті без ґудзиків і класичних чорних штанях зі шкіряним поясом.
Урсула зробила укладання з прикореневим об'ємом, ніжним макіяжем і доповнила діловий образ сережками-цвяшками з чорним камінням, улюбленим перлинним намистом і годинником із чорним ремінцем.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бежевому жакеті у дрібний горошок з'явилася на діловій зустрічі.
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