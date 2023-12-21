У кораловій мінісукні і перлах: ефектний образ прессекретарка Байдена

Карін Жан-П’єр любить яскраві кольори, які залюбки додає у свої ділові образи.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами вона постала у кораловій мінісукні, зверху якої одягла білий жакет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Карін доповнила елегантним перлинним намистом, сережками-пусетами з перлів, годинником і браслетом. Фірмові кучері, макіяж із персиковими тінями і червоний манікюр завершили лук Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у трикотажному жовтому костюмі і зеленому жакеті.

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