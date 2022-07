У кораловій мінісукні: пишнотіла Lizzo у провокаційному образі прийшла на радіо

Lizzo відвідала радіостанцыю SiriusXM у Нью-Йорку. Там вона розповіла про свій майбутній альбом Special та про те, як її реалітішоу Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls отримало шість номінацій на "Еммі".

Для радіо артистка обрала провокаційний образ. На ній була коротка сукня коралового кольору з вирізами на талії. Lizzo пропагує бодіпозитив, тому целюліт на ногах її зовсім не бентежить. Ми захоплюємося сміливістю співачки.

Lizzo / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила білими кросівками і шкарпетками. Волосся Lizzo розпустила, одягла на очі окуляри у рожевій оправі і прикрасила вуха великими сережками-кільцями. На шиї у неї був широкий ланцюг із підвіскою, інкрустованою дорогоцінним камінням.

