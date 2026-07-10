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У кораловій сукні та білому жакеті: дружина канцлера Німеччини вийшла з літака у яскравому образі
Шарлотта Мерц вдало поєднала кораловий і білий кольори у своєму аутфіті.
Фотографи зазнімкували канцлера Німеччини Фрідріха Мерца разом з дружиною Шарлоттою, коли вони прибули до Туреччини для участі у 36-му саміті НАТО.
Для перельоту Шарлотта обрала елегантний літній образ. На ній була сукня-футляр коралового відтінку довжини до коліна і зі складками на вирізі. Зверху вона одягла класичний однобортний білий жакет приталеного силуету і з одним ґудзиком.
Лук пані Мерц доповнила замшевими червоними туфлями на стійких підборах і білою сумкою із золотою фурнітурою. Вона зробила акуратне укладання боб каре і макіяж з акцентом на кораловій помаді. На шиї у неї було золоте кольє з великим каменем, а на руках — годинник з коричневим шкіряним ремінцем і золотий ланцюжок.