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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У кораловій сукні та білому жакеті: дружина канцлера Німеччини вийшла з літака у яскравому образі

Шарлотта Мерц вдало поєднала кораловий і білий кольори у своєму аутфіті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Фрідріх і Шарлотта Мерц

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Фотографи зазнімкували канцлера Німеччини Фрідріха Мерца разом з дружиною Шарлоттою, коли вони прибули до Туреччини для участі у 36-му саміті НАТО.

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Для перельоту Шарлотта обрала елегантний літній образ. На ній була сукня-футляр коралового відтінку довжини до коліна і зі складками на вирізі. Зверху вона одягла класичний однобортний білий жакет приталеного силуету і з одним ґудзиком.

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Лук пані Мерц доповнила замшевими червоними туфлями на стійких підборах і білою сумкою із золотою фурнітурою. Вона зробила акуратне укладання боб каре і макіяж з акцентом на кораловій помаді. На шиї у неї було золоте кольє з великим каменем, а на руках — годинник з коричневим шкіряним ремінцем і золотий ланцюжок.

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Фрідріх і Шарлотта Мерц / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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