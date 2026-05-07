У кораловій сукні та капелюсі: герцогиня Единбурзька сяяла на садовій вечірці з королем і королевою
Герцогиня Единбурзька Софі вчора разом із чоловіком принцом Едвардом відвідала першу цього сезону садову вечірку в Букінгемському палаці.
61-річна Софі обрала для виходу в світ сукню коралового кольору від Beulah London, яку раніше вже одягала. Вона доповнила образ капелюхом Jane Taylor London, туфлями Gianvito Rossi та клатчем-конвертом з рафії. Також герцогиня наділа кольє з рожевого золота Сhopard з діамантами та сережки Giulia Barela Jewelry.
Образ герцогині Единбурзької вийшов дуже ніжним і весняним.
Також не менш елегантний лук обрала для садової вечірки королева Камілла. Вона була в ніжно-блакитній сукні Fiona Сlare, капелюсі від Philip Treacy з квіткою і взула туфлі від Chanel.