У кораловій сукні та з квітами у волоссі: королева Максима на урочистому заході в Амстердамі

У кораловій сукні та з квітами у волоссі: королева Максима на урочистому заході в Амстердамі

У королеви Нідерландів Максими цього тижня було кілька робочих заходів.

Вчора, 8 червня, дружина короля Віллема-Олександра відвідала відкриття Будинку майора Босхардта – офіцера Армії порятунку, яка від 1968 року мала звання підполковника, яка була відомою представницею цієї християнської організації в Нідерландах.

Історичний будинок на Oudezijds Voorburgwal був резиденцією майора Босхардта, де вона приймала вразливих людей з центру Амстердама. 2009 року вона була визнана найвеличнішою мешканкою міста Амстердам усіх часів. Померла 25 червня 2007 року у віці 94 років.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима приїхала на відкриття в яскравому аутфіті: сукні коралового кольору, накинувши бежеву хустку на плечі і підібравши до вбрання замшеві коричневі туфлі на підборах в тон до яких були підібрані шкіряні рукавички. З прикрас на Максимі було біле намисто з квітковими вставками та такі самі квіткові сережки, а завершував образ макіяж з акцентом на очі та губи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також король та королева Нідерландів вітали президента Європейського центрального банку Крістін Лагард у Королівському палаці в Амстердамі.

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