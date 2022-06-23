У кораловій сукні з драпуванням: прем'єр-міністерка Фінляндії на саміті у Брюсселі

У кораловій сукні з драпуванням: прем'єр-міністерка Фінляндії на саміті у Брюсселі

Санна Марін у ніжному аутфіті зявилася на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала на саміт ЄС у Брюсселі, ключові теми якого: російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.

Там Марін привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Санна Марін і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Санна також дала інтерв'ю журналістам.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у милому ніжному образі. На ній була коралова сукня із драпуванням на талії. Санна зробила зачіску із боковим проділом і макіяж з акцентом на чорних стрілках. На ручі у неї був Apple Watch з блідо-рожевим ремінцем.

Нагадаємо, нещодавно Марін відвідала з робочим візитом Чорногорію. Її зазнімкували там у червоній сукні з вирізом. Тонку талію вона підкреслила чорним ремінцем.

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