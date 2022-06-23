У кораловій сукні з драпуванням: прем'єр-міністерка Фінляндії на саміті у Брюсселі

Санна Марін у ніжному аутфіті зявилася на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала на саміт ЄС у Брюсселі, ключові теми якого: російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.
Там Марін привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Санна також дала інтерв'ю журналістам.
Там політикиня постала у милому ніжному образі. На ній була коралова сукня із драпуванням на талії. Санна зробила зачіску із боковим проділом і макіяж з акцентом на чорних стрілках. На ручі у неї був Apple Watch з блідо-рожевим ремінцем.
Нагадаємо, нещодавно Марін відвідала з робочим візитом Чорногорію. Її зазнімкували там у червоній сукні з вирізом. Тонку талію вона підкреслила чорним ремінцем.
Читайте також:
- Прем'єр-міністерка Фінляндії показала фото свого візиту до церкви в Бучі, де поховані мирні жителі
- Прем'єр-міністерка Фінляндії показала фото свого візиту до церкви в Бучі, де поховані мирні жителі
- Із синьо-жовтою стрічкою на грудях: прем’єр-міністерка Фінляндії підтримала Україну
- У чорному вбранні і бронежилеті: прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу