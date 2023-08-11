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У кораловій сукні з квітковим принтом: дружина губернатора штату Юта на зустрічі з Байденом

У кораловій сукні з квітковим принтом: дружина губернатора штату Юта на зустрічі з Байденом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У кораловій сукні з квітковим принтом: дружина губернатора штату Юта на зустрічі з Байденом

Спенсер і Еббі Кокси і Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США приїхав до Солт-Лейк-Сіті.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс і його дружина Еббі Кокс зустрілися з президентом США Джо Байденом на базі міжнародної охорони Роланда Р. Райта у Солт-Лейк-Сіті.

Еббі Кокс продемонструвала під час зустрічі красивий жіночний аутфіт. На ній була сукня коралового відтінку з квітковим принтом і короткими рукавами.

Спенсер і Еббі Кокси і Джо Байден / © Associated Press
Спенсер і Еббі Кокси і Джо Байден / Фото: Associated Press

Еббі зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила руку золотим браслетом.

Губернатор був одягнений у сірий піджак, білу сорочку і цікаву золоту краватку з флористичним принтом.

На Байденові був темно-синій костюм, біла сорчока і різнокольорова краватка з принтом.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
263
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