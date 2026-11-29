Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі. Політикиня постала там у жакеті коралово-рожевого відтінку, який поєднала з білою сорочкою і класичними чорними штанями з чорним шкіряним поясом.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

На жакеті був прикріплений невеликий круглий значок. Взута вона була у чорні туфлі на невисоких підборах із золотистим металевим декором.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула традиційно зробила акуратну об’ємну зачіску, макіяж з рожевою помадою, прикрасила шию ланцюжком з перлинами, а вуха — сережками-цвяшками з чорним камінням.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадамо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору бургунді і білій блузці зі складками з’явилася на засіданні у Брюсселі.

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