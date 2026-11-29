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У коралово-рожевому жакеті і ланцюжку з перлами: Урсула фон дер Ляєн продемонструвала яскравий діловий образ
У гардеробі очільниці Єврокомісії є багато яскравих жакетів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі. Політикиня постала там у жакеті коралово-рожевого відтінку, який поєднала з білою сорочкою і класичними чорними штанями з чорним шкіряним поясом.
На жакеті був прикріплений невеликий круглий значок. Взута вона була у чорні туфлі на невисоких підборах із золотистим металевим декором.
Урсула традиційно зробила акуратну об’ємну зачіску, макіяж з рожевою помадою, прикрасила шию ланцюжком з перлинами, а вуха — сережками-цвяшками з чорним камінням.
Нагадамо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору бургунді і білій блузці зі складками з’явилася на засіданні у Брюсселі.