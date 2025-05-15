У кораловому костюмі і з крокодилячою сумкою: королева Матильда вирушила в поїздку з чоловіком

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

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У Сен-Юбері монарх та його дружина відвідали базиліку та дізналися більше про реконструкцію Палацу абатів. Потім король та королева зустрілися з населенням на площі перед базилікою.

Королева Матильда сьогодні обрала для появи на публіці ніжний кораловий костюм, який складався з блузи з об’ємними рукавами та широких штанів зі стрілками. Матильда взула нюдові туфлі-човники, а в руках тримала невелику сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

У неї було фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі, а у вухах сережки-висячки.

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Днями королева відвідала академічну сесію на честь 10-річчя Центру матері та дитини королеви Матильди в Університетській лікарні Антверпена, де з її сукнею стався невеликий конфуз.

Королева Матильда / © Getty Images