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У кораловому костюмі і з крокодилячою сумкою: королева Матильда вирушила в поїздку з чоловіком
Король Філіп та королева Матильда відвідують провінцію Люксембург.
У Сен-Юбері монарх та його дружина відвідали базиліку та дізналися більше про реконструкцію Палацу абатів. Потім король та королева зустрілися з населенням на площі перед базилікою.
Королева Матильда сьогодні обрала для появи на публіці ніжний кораловий костюм, який складався з блузи з об’ємними рукавами та широких штанів зі стрілками. Матильда взула нюдові туфлі-човники, а в руках тримала невелику сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці.
У неї було фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі, а у вухах сережки-висячки.
Днями королева відвідала академічну сесію на честь 10-річчя Центру матері та дитини королеви Матильди в Університетській лікарні Антверпена, де з її сукнею стався невеликий конфуз.