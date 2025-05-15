ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

У кораловому костюмі і з крокодилячою сумкою: королева Матильда вирушила в поїздку з чоловіком

Король Філіп та королева Матильда відвідують провінцію Люксембург.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

У Сен-Юбері монарх та його дружина відвідали базиліку та дізналися більше про реконструкцію Палацу абатів. Потім король та королева зустрілися з населенням на площі перед базилікою.

Королева Матильда сьогодні обрала для появи на публіці ніжний кораловий костюм, який складався з блузи з об’ємними рукавами та широких штанів зі стрілками. Матильда взула нюдові туфлі-човники, а в руках тримала невелику сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

У неї було фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі, а у вухах сережки-висячки.

Днями королева відвідала академічну сесію на честь 10-річчя Центру матері та дитини королеви Матильди в Університетській лікарні Антверпена, де з її сукнею стався невеликий конфуз.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie