У кораловому костюмі та з улюбленою сумкою в руках: королева Матильда приїхала з візитом до Туреччини
Королева Бельгії Матильда зараз перебуває з офіційним візитом у Туреччині.
Її Величність позувала для фотографів під час візиту на площу Ортакей у Стамбулі у перший день економічної місії Бельгії до Туреччини. Королева Матильда пробуде у країні чотири дні.
Королева Матильда вперше очолювала подібну місію від імені свого чоловіка, короля Філіпа, і обрала для цього випадку коралове вбрання, що миттєво освіжило її зовнішній вигляд.
Ансамбль складався з блузки з високим коміром і злегка пишними рукавами, і прямих штанів-палаццо від Natan. Туфлі-човники тілесного кольору, сумочка в тон Giorgio Armani та сережки-висячки від Sezane завершили елегантний образ королеви. Її світле волосся було укладене з м'яким об'ємом і зачесане набік, на обличчі був легкий макіяж.
Пізніше королева Матильда зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та першою леді Еміне Ердоган у палаці Долмабахче у Стамбулі. На цій зустрічі королева з'явилася у білій трикотажній сукні міді з мережива, світлих туфлях-човниках та з сумкою Christian Dior на короткій ручці.