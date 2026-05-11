У кораловому костюмі та з улюбленою сумкою в руках: королева Матильда приїхала з візитом до Туреччини

Королева Бельгії Матильда зараз перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність позувала для фотографів під час візиту на площу Ортакей у Стамбулі у перший день економічної місії Бельгії до Туреччини. Королева Матильда пробуде у країні чотири дні.

Королева Матильда вперше очолювала подібну місію від імені свого чоловіка, короля Філіпа, і обрала для цього випадку коралове вбрання, що миттєво освіжило її зовнішній вигляд.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Ансамбль складався з блузки з високим коміром і злегка пишними рукавами, і прямих штанів-палаццо від Natan. Туфлі-човники тілесного кольору, сумочка в тон Giorgio Armani та сережки-висячки від Sezane завершили елегантний образ королеви. Її світле волосся було укладене з м'яким об'ємом і зачесане набік, на обличчі був легкий макіяж.

Реджеп Ердоган і перша леді Еміне Ердоган з королевою Матильдою / © Getty Images

Реджеп Ердоган і перша леді Еміне Ердоган з королевою Матильдою / © Getty Images

Пізніше королева Матильда зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та першою леді Еміне Ердоган у палаці Долмабахче у Стамбулі. На цій зустрічі королева з'явилася у білій трикотажній сукні міді з мережива, світлих туфлях-човниках та з сумкою Christian Dior на короткій ручці.

