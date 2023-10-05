У кораловому костюмі і замшевих туфлях: красивий образ дружини прем'єр-міністра Великої Британії

Акшата Мурті у діловому костюмі підтримала чоловіка під час його виступу на конференції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив на щорічній конференції Консервативної партії у конференц-комплексі Manchester Central у Манчестері. Разом із ним була його дружина Акшата Мурті, яка його підтримувала.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Акшата мала ефектний вигляд. На ній був костюм коралового кольору, який складався із приталеного жакета з бежево-чорними ґудзиками і прямих штанів зі стрілками.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями на стійких підборах. Мурті зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Сунак був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорно-білу краватку з принтом і чорні туфлі.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

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