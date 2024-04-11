У кораловому костюмі та в оточенні дітей: королева Летиція на церемонії

Подружжя приїхало до міста Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, щоб головувати на врученні Національної премії в галузі інновацій та дизайну 2023 року в будівлі Miller Building.

Летиція сьогодні з'явилася на публіці в штанному костюмі від свого улюбленого бренду Hugo Boss коралового відтінку, під жакет королева одягла білу блузку з круглим вирізом і плісованою тканиною зверху.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Взута її Величність була в туфлі-слінгбеки нюдового кольору на невисоких підборах від Magrit, а доповнила образ сережками від P de Paola із позолоченого срібла та своєю каблучкою Coreterno.

На заході також був присутній її чоловік король Філіп VI, він був у сірому костюмі в клітинку, сорочці та з краваткою. Також на фото можна побачити, як публіка, і, зокрема, діти тепло вітали Летицію та обіймали її, а королева відповідала взаємністю.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На цьому заході Летиція з'явилася без сумки, а раніше, нагадаємо, ми розповідали вам про її улюблені моделі та про те, що королева носить у своїй сумці.

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