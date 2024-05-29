У кораловому костюмі та з брошкою: японська принцеса Како повторила знаменитий образ принцеси Діани

Дівчина вирушала до Греції з офіційним візитом з нагоди 125-річчя дипломатичних відносин між Японією та Грецією. У Греції Како відвідала Акрополь в Афінах, де здійснила пішохідну екскурсію Ерехтейоном і Парфеноном, а також зустрілася з офіційними особами країни.

На принцесі був костюм, що складався зі спідниці та жакету коралового кольору. Носила вона його у поєднанні з білою блузою, золотою брошкою та білими туфлями на підборах. Доповнювали образ також білі рукавички і невеликий клатч у руках.

Костюм, що вона носила, був її улюбленого фасону — принцеса часто з'являється у подібних на офіційних заходів. Також вона зробив просту зачіску із зібраним назад волоссям та простий легкий макіяж.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Але цей кораловий лук Како нагадав нам образ ще однієї відомої принцеси — Діани Уельської. У день весілля 1981 року вже після церемонії Діана переодяглася в кораловий костюм від бренду Bellville Sassoon. Папараці зробили кадри на станції Ромсі в Гемпширі перед від'їздом у весільну подорож до Гібралтару на Королівській яхті "Британія".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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