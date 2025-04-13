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У кораловому пальті та човниках: елегантна королева Матильда на заході
Королева Бельгії днями виконувала свої королівські обов’язки у Брюсселі.
Її Величність відвідала Solidarité Logement (Будинок проєкту Léon) в Ікселі, асоціацію, яка прагне сприяти психосоціальній інтеграції молодих людей у перехідний період.
Матильда мала елегантний вигляд і була одягнена в коралове пальто та чорні класичні штани зі стрілками, а також взута в туфлі-човники на підборах, підібрані під колір пальта. У руках королеви був клатч, на шиї хустка в принт під якою виднівся білий топ. Також Матильда зробила укладання та одягла великі сережки у вуха.
Нагадаємо, нещодавно ми показували інший стильний лук Матильди у синьому штанному костюмі, який вона поєднувала з туфлями-човниками та яскравим шовковим шарфом від бренду Giorgio Armani, вартістю майже 30 тисяч гривень.