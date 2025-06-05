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У кораловому вбранні і перлинних прикрасах: вишукану принцесу Како сфотографували в аеропорту
Японська принцеса продемонструвала аутфіт, у якому поєднала стримані королівські традиції та сучасну модну елегантність.
Фотографи зазнімкували принцесу Како в аеропорту Наріта поблизу Токіо. Її Величність йшла на літак, щоб вирушити з офіційним візитом до Бразилії. Вона візьме участь у заходах з нагоди 130-річчя дипломатичних відносин між Японією та Бразилією.
Принцеса мала ніжний і вишуканий вигляд. На ній був білий топ та елегантний костюм коралового кольору, який складався з приталеного жакета без коміра і ґудзиків, прикрашеного поясом-бантом, і спідниці А-силуету довжиною трохи нижче за коліна.
Принцеса взула білі туфлі на стійких невисоких підборах, як цього вимагає королівський протокол, і доповнила образ білими рукавичками та білим шкіряним клатчем.
У неї була акуратна зачіска і макіяж у природних нюдових відтінках: принцеса злегка підвела очі чорним олівцем, зробила ніжні рум’яна і нанесла на губи матову помаду рожево-персикового тону. Свій образ Како завершила перлинними прикрасами з золотом.
Нагадаємо, принцеса Како на урочистій церемонії у Всесвітньому трояндовому саду Гіфу з’явилася у світло-блакитній сукні з довгими рукавами і плісованою спідницею.